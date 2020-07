Bei weiteren Protesten gegen die Regierung von Bulgariens Ministerpräsident Borissow ist es in der Hauptstadt Sofia zu Ausschreitungen gekommen.

Nach Angaben der Polizei versuchten Demonstranten unter anderem, gewaltsam in ein Gebäude einzudringen, in dem sich Büros von Abgeordneten befinden. Dabei habe es mehrere Festnahmen gegeben.



Die Aktionen in Sofia und anderen Städten des Landes werden von Staatspräsident Radew und den oppositionellen Sozialisten unterstützt. Die Demonstranten werfen der Regierung Korruption vor und verlangen ihren Rücktritt.