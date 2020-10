In Bulgarien sind wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen, um den Rücktritt der Regierung zu fordern.

Die Demonstranten marschierten durch die Hauptstadt Sofia und riefen Slogans wie "Tretet zurück!" und "Mafia". Seit drei Monaten finden in Bulgarien regelmäßig Proteste gegen die Regierung von Ministerpräsident Borissow statt, dem seine Gegner Korruption und Nähe zu Oligarchen vorwerfen. Immer wieder kam es dabei zu Zusammenstößen mit zahlreichen Verletzten und Festnahmen.



Borissow ist seit knapp zehn Jahren fast ununterbrochen an der Macht. Am Mittwoch hatte sich die EU-Kommission besorgt über die Lage der Justiz, mangelnde Fortschritte im Kampf gegen die Korruption und Drohungen gegen unabhängige Medien in Bulgarien geäußert.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.