SOFIA zur Wartung in Hamburg Der Sternwarten-Jumbo beim TÜV

Teleskope befinden sich in Sternwarten auf dem Boden, in Satelliten - und in einem Jumbojet. SOFIA, das Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie, ist eine Boeing 747 SP, in die ein Spiegelteleskop mit 2,7 Metern Durchmesser eingebaut wurde.

Von Dirk Lorenzen

