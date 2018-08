"Sofortprogramm Pflege" beschlossen Mehr Personal oder weniger Patienten

Die Bundesregierung will die Situation in der Pflege verbessern. Dazu hat das Kabinett ein Maßnahmenpaket beschlossen. In der Altenpflege und in Krankenhäusern sollen 13.000 neue Stellen geschaffen werden - komplett finanziert von den Kassen. Werden zu wenig Kräfte beschäftigt, drohen Sanktionen.

Von Claudia van Laak