Die Gelder aus dem sogenannten "Sofortprogramm saubere Luft" des Bundes kommen offenbar bisher nur zögerlich bei den Städten an. Laut einer Recherche wurde nur ein Bruchteil der beantragen Förderung ausbezahlt - in einigen Fällen überhaupt nichts. Schuld soll die Bürokratie sein.

Laut einer Anfrage der Deutschen Presse Agentur wurde erst ein Teil der Anträge auf Förderung bewilligt. ,Dabei war das seit zwei Jahren laufende Programm vor einem Jahr sogar noch auf eine Milliarde Euro erhöht worden.



So wurden der Stadt München den Angaben zufolge von beantragten 38 Millionen Euro bisher erst vier Millionen Euro genehmigt. In Essen habe noch keine Bewilligung für Maßnahmen des Sofortprogramms vorgelegen. Leipzig habe 15,4 Millionen Euro beantragt und bisher Zuwendungsbescheide in Höhe von rund einer Million Euro erhalten. Hannover seien von beantragten neun Millionen bisher 2,9 Millionen Euro bewilligt worden.

Kritik an hohem Aufwand

Dass die Mittel nur schleppend ankommen, liegt dem Deutschen Städtetag zufolge unter anderem am großen bürokratischen Aufwand. Es seien mehrere Ministerien beteiligt und die Antragsteller müssten für die verschiedenen Teile des Programms eine Vielzahl von Vorschriften beachten, sagte Hauptgeschäftsführer Dedy der dpa. Er forderte daher eine Zusage des Bundes, die Zuschüsse über 2020 hinaus zu verlängern und mehr Geld bereitzustellen. "Das Sofortprogramm muss, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, verstetigt werden." Dedy zufolge reicht die Fördersumme insbesondere im Bereich Elektromobilität nicht aus. Die Kommunen hätten bereits dreimal so viele Gelder beantragt wie dafür vorgesehen seien.



Das für die Förderung von Elektrobussen zuständige Bundesumweltministerium bestätigte, dass "wesentlich mehr Anträge" vorlägen, als derzeit bewilligt werden könnten, nennt aber keine Zahlen. Aus dem Bundesverkehrsministerium hieß es, bislang seien mehr als 350 Millionen Euro für Masterpläne, Elektromobilität und die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme bewilligt worden. Das Programm sei damit "erfolgreich gestartet".

Messwerte: Umwelthilfe spricht von Täuschung

Im Streit um die Luftverschmutzung und Diesel-Fahrverbote in Städten hat die Deutsche Umwelthilfe dem Staat vorgeworfen, bei der Erhebung der Messwerte zu täuschen. Es werde geschummelt, indem etwa Messcontainer für Stickoxide nicht an Orten mit hoher Belastung aufgestellt würden, sondern dort, wo Platz sei, sagte Bundesgeschäftsführer Resch im Deutschlandfunk. Außerdem würden Stickoxid-Werte oftmals nicht auf Nasen- oder Kinderwagenhöhe gemessen.



Mit der geplanten Überprüfung der Messstellen durch den TÜV wolle die Bundesregierung vom eigentlichen Problem ablenken. Der TÜV habe in NRW 100 Messstellen überprüft und nur eine bemängelt, erklärte Resch. Der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Pronold, hatte die geplante Begutachtung durch den Tüv gestern verteidigt. Seit einigen Monaten gebe es eine Propaganda, der zufolge die Messstellen falsch aufgestellt seien. Das sei eine Gespensterdebatte, die Misstrauen schüre. Dem wolle das Umweltministerium nun mit klaren Fakten entgegenwirken, betonte der SPD-Politiker.



Am Montag kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Vertretern der Kommunen zusammen, um über das "Sofortprogramm Saubere Luft" und andere Fragen rund um Diesel-Abgase und Fahrverbote zu beraten.