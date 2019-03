Flugreisende müssen sich wegen einer Software-Panne bei der Deutschen Flugsicherung morgen erneut auf Probleme einstellen.

Die Lufthansa teilte mit, dass in Frankfurt 22 Flüge gestrichen werden müssten. Davon seien insgesamt 2.000 Passagiere betroffen. Die Fluggesellschaft rät Reisenden, sich vor dem Abflug über die aktuelle Lage zu informieren.



Die Software-Störung in der Zentrale der Fluglotsen im hessischen Langen dauert bereits seit Mittwochabend an. Seitdem wurde die Zahl der Passagierflüge im Luftraum über weiten Teilen Deutschlands um ein Viertel reduziert. Die Sicherheit des Luftverkehrs ist nach Angaben der Flugsicherung nicht gefährdet. Die betroffene Software stellt den Lotsen unter anderem Daten über den Flugzeugtyp, die Flugstrecke sowie die erwartete Überflugzeit zur Verfügung.