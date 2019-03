Flugreisende müssen sich wegen einer Software-Panne bei der Deutschen Flugsicherung auch heute auf Probleme einstellen.

Die Lufthansa teilte mit, in Frankfurt seien 22 Flüge gestrichen worden. Davon seien insgesamt 2.000 Passagiere betroffen. Die Software-Störung in der Zentrale der Fluglotsen im hessischen Langen dauert bereits seit Mittwochabend an. Seitdem wurde die Zahl der Passagierflüge im Luftraum über weiten Teilen Deutschlands um ein Viertel reduziert.