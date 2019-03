Wegen anhaltender Software-Probleme bei der Deutschen Flugsicherung sind auch heute Flüge abgesagt worden.

In Frankfurt am Main wurden nach Angaben des dortigen Betreibers rund 50 Verbindungen gestrichen. Betroffen seien hauptsächlich etwa 4100 Lufthansa-Passagiere, hieß es weiter. Laut Deutscher Flugsicherung bezieht sich die Störung auf einen Bereich, der neben Frankfurt auch die Standorte Köln/Bonn, Stuttgart und zum Teil Düsseldorf umfasst. In diesem Luftraum gilt eine Kapazitätsbegrenzung von 75 Prozent. Die problematische Software soll in der Nacht zu Donnerstag ausgetauscht werden.