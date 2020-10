Der sogenannte "Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften" geht in diesem Jahr an die Ökonomen Paul R. Milgrom und Robert B. Wilson.

Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Die beiden US-Amerikaner werden für die Verbesserung der Auktionstheorie und für die Erfindung von neuen Auktionsformaten geehrt. In der Begründung heißt es, die neuen Auktionsformate seien ein schönes Beispiel dafür, wie Grundlagenforschung in der Folge Erfindungen hervorbringen könne, die der Gesellschaft zugute kämen. Sie wurden beispielsweise für die Versteigerung von Fischfangquoten und Emissionszertifikaten verwendet.



Der "Wirtschaftsnobelpreis" geht im Gegensatz zu den anderen Kategorien nicht auf den Stifter Alfred Nobel zurück, sondern wurde 1968 von der schwedischen Reichsbank ins Leben gerufen. Der Preis ist mit umgerechnet rund 950.000 Euro dotiert und wird zusammen mit den anderen Nobelpreisen am 10. Dezember in Stockholm überreicht.

