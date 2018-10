Nach dem Fehlstart einer Sojus-Rakete wollen Russland und die USA schon bald wieder Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS schicken.

Man werde versuchen, den Start der nächsten Besatzung vorzuziehen, sagte ein Mitarbeiter der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos in Moskau. Ähnlich äußerte sich der Chef der US-Behörde Nasa, Bridenstine. Man habe sehr viel Vertrauen in die russische Technik. An der Sojus-Rakete hatte es gestern kurz nach dem Start Triebwerksprobleme gegeben. Die beiden Astronauten mussten daraufhin notlanden. Derzeit untersuchen Experten die Unfallursache. Die russische Raumfahrtagentur Roskosmos rechnet mit ersten Ergebnissen bis zum 20. Oktober.