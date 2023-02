Die Rückkehr zweier russischer Kosmonauten und eines US-amerikanischen Astronauten von der ISS hat sich aufgrund eines Lecks verzögert. Die jetzt gestartete Sojus-Rakete soll helfen. (imago / JMH-Galaxy Contact)

Das zeigten Livebilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Sie ist als Ersatz für die beschädigte Raumfähre gedacht. Mit der neuen Kapsel sollen im September zwei russische Kosmonauten und ein US-Astronaut zur Erde zurückkehren.

Die unbemannte Kapsel war am Freitag vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Sie hat rund 430 Kilogramm Ladung für die Besatzung an Bord, darunter medizinische Geräte und Ausrüstung für wissenschaftliche Experimente.

In der Raumfahrt kooperieren die USA und Russland nach wie vor.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.