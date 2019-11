Die Grüne Jugend Sachsen hält die geplante Sonderkommission Linksextremismus der Polizei für unverhältnismäßig.

Wie die Sprecherin Spellerberg in Dresden erklärte, werde damit der Linksextremismus überproportional ins Rampenlicht gestellt. Anstatt sich mit den Bedrohungen von rechten und rechtsextremen Strukturen zu beschäftigen, betreibe die sächsische CDU Symbolpolitik. Zuvor hatte der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Dresdner Landtag, Urban, die Soko als unzureichend kritisiert, wie mehrere Medien berichteten. Er forderte demnach eine Bekämpfung der Antifa mit "allen Mitteln". Zehn Beamte mehr könnten wenig bis nichts ausrichten.



Gestern kündigte Innenminister Wöller und Justizminister Gemkow an, mit der SoKo den Druck auf die linksextremistische Szene in Sachsen erhöhen zu wollen. Als Grund dafür nannten die beiden CDU-Politiker mehrere mutmaßlich linksextremistisch motivierte Anschläge auf Baustellen in den vergangenen Wochen. Erst am Sonntag hatten zwei Vermummte die Prokuristin einer Immobilienfirma in ihrer Wohnung in Leipzig überfallen und mit Faustschlägen verletzt, so dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Auf einem Internetportal bekannte sich eine linksextreme Gruppe zu der Tat.



Sowohl Wöller als auch Gemkow betonten bei der Vorstellung ihrer Pläne, dass der Rechtsextremismus in Sachsen das größere Problem sei. Im Sommer hatten die beiden Politiker dazu bereits eine entsprechende Sonderkommission wieder aktiviert.