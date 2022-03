Ein "Solar Orbiter" bei der Beobachtung der Sonne (Illustration) (ESA)

Sie befindet sich nun etwa 48 Millionen Kilometer entfernt von der Sonne. Das teilte die europäische Weltraumbehörde ESA mit. So nah war noch nie eine Raumsonde diesem Stern. Die Erde ist in etwa dreimal so weit von der Sonne entfernt.

"Solar Orbiter" ist eine gemeinsame Mission der ESA und der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. An Bord der Raumsonde befinden sich neben Kameras auch Messgeräte für elektromagnetische Felder sowie für Sonnenteilchen.

Etwa in einem halben Jahr wird die Weltraumsonde wieder die Sonne passieren. Die berechnete Flugbahn verläuft dann noch etwas näher vorbei an dem Stern, nämlich rund 42 Millionen Kilometer.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.