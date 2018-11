Das Bundeswirtschaftsministerium will die Förderung neuer Solarstromanlagen auf Gebäuden kürzen.

Die Einschnitte lägen bei 20 Prozent, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf einen Referentenentwurf des Ministeriums. Die Preise für Photovoltaikmodule und -anlagen seien in den vergangenen Monaten gesunken, hieß es in dem Entwurf zur Begründung. Die Kürzungen sollen zum 1. Januar in Kraft treten. Die Solarbranche kritisierte die Pläne und sprach von einem Anschlag auf die Energiewende.



Die Koalition hatte sich erst kürzlich nach monatelangem Streit auf einen schnelleren Ökostrom-Ausbau geeinigt.