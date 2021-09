Bis zu 3.500 Menschen haben sich nach Polizeiangaben in Leipzig an einer Demonstration unter dem Motto "Wir sind alle LinX" beteiligt.

Anlass war der Prozess vor dem Oberlandesgericht Dresden gegen die Studentin Lina E. und drei Männer, denen die Bundesanwaltschaft die Bildung einer kriminellen Vereinigung und Angriffe auf mutmaßliche Rechte vorwirft. Man gehe auf die Straße für Antifaschismus und gegen Nazis, sagte eine Rednerin. Entlang der Demoroute schleuderten einzelne maskierten Teilnehmer immer wieder Pflastersteine gegen verschiedene Gebäude. Nach dem offiziellen Ende wurden im Stadtteil Connewitz Barrikaden errichtet und angezündet. Vermummte Personen zogen Holzpaletten, Verkehrsschilder sowie Mülltonnen auf die Straße und steckten sie in Brand. Die Polizei fuhr Wasserwerfer auf. Die Fahrzeuge sollen mit Steinen beworfen worden sein.



Bereits zum Auftakt des Gerichtsprozesses vor gut zwei Wochen hatten zahlreiche Unterstützer der vier Angeklagten protestiert. Das "Soldaritätsbündnis Antifa Ost" sprach von einem politischen Verfahren. Beim Eintreten der Angeklagten in den Verhandlungssaal applaudierten die im Saal anwesenden Unterstützer. Für den Prozess vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts sind zunächst Termine bis mindestens Ende Dezember bestimmt. Der Prozess findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt.

Mutmaßlichen Rechtsextremen in Wurzen mit Fäusten und Teleskopschlagstöcken traktiert

Der Generalbundesanwalt spricht von mindestens sechs Überfälle zwischen 2018 und 2020. Dabei seien insgesamt 13 Menschen verletzt worden. Die Angeklagten seien bei den Angriffen "methodisch, organisiert und professionell" vorgegangen. Unter anderem sollen sie im Oktober 2018 einen mutmaßlichen Rechtsextremen in Wurzen überfallen haben. Sie traten und schlugen den Mann mit Fäusten und Teleskopschlagstöcken, er wurde erheblich verletzt. Im Oktober 2019 verübte die Gruppe einen Anschlag auf den Inhaber und mehrere Besucher einer als rechter Szenetreffpunkt geltenden Gaststätte im thüringischen Eisenach. Der Gaststättenbesitzer und einige Begleiter wurde im Dezember desselben Jahres auf der Straße erneut angegriffen und verletzt. Zwei weitere Überfälle gab es in Leipzig. Im Februar 2020 soll die Gruppe sechs Rechtsextremisten in Wurzen angegriffen und verletzt haben. Einen weiteren geplanten Angriff vereitelte die Polizei.



Die Verteidiger der Angeklagten bezweifelten die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts für das Verfahren und wiesen den Vorwurf einer kriminellen Vereinigung zurück. Die Vertreter der Verteidigung sprachen in von Gericht verlesenen Erklärungen von einer "willkürlichen Zusammenstellung von Einzeltaten". "Ein gemeinsames Tatmuster, das alle Taten vereint, gibt es nicht", sagte einer der Anwälte. Der Anwalt von Lina E., Ulrich von Klinggräff, sagte der "Mitteldeutschen Zeitung", die Vorwürfe gegen seine Mandantin stünden "zum Teil auf sehr wackligen Füßen".

Diese Nachricht wurde am 18.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.