Unruhen in Pakistan

In Pakistan hat die Regierung in der Hauptstadt Islamabad Soldaten eingesetzt. (AFP / AAMIR QURESHI)

Wie ein Sprecher erklärte, soll das Militär die sogenannte rote Zone schützen, in der sich die Regierungsgebäude befinden. Den Angaben zufolge wurden zudem mindestens sieben Anhänger des in Untersuchungshaft genommenen früheren Ministerpräsidenten Khan inhaftiert. Ihnen wird demnach vorgeworfen, Proteste gegen Khans Festnahme organisiert zu haben. Bei den Tumulten wurden mindestens sechs Menschen getötet und mehrere Häuser in Brand gesetzt.

Gegen Khan laufen mehrere Verfahren wegen Korruption. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, Staatsgeschenke aus seiner Zeit als Regierungschef für sich behalten zu haben. Khan weist die Anschuldigungen zurück.

