In Myanmar soll das Militär schon wieder ein Dorf niedergebrannt haben. (Archivbild) (AP)

Etwa 100 Soldaten seien in das Dorf Kaebar im Nordwesten des Landes eingedrungen, berichteten lokale Medien unter Berufung auf Augenzeugen. Die Bewohner seien daraufhin in Panik geflohen. Anschließend hätten die Soldaten fast 100 Häuser angezündet und in Schutt und Asche gelegt. In sozialen Netzwerken waren Bilder mit den Trümmern der Häuser zu sehen.

In Myanmar regiert das Militär. Jeder Widerstand wird mit brutaler Härte unterdrückt.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.