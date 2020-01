Der Irak hat an den UNO-Sicherheitsrat appelliert, die Tötung des iranischen Generals Soleimani und des irakischen Milizenführers al-Muhandis durch einen US-Drohnenangriff zu verurteilen.

Der US-Angriff auf irakischem Staatsgebiet stelle eine Aggression gegen das Volk und die Regierung des Irak dar, schrieb der irakische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Aluloom, in einem Brief an das UNO-Gremium. Der Diplomat bezeichnete den Angriff als Verstoß gegen die Vereinbarungen zur US-Truppenpräsenz im Irak sowie als gefährliche Eskalation, die einen verheerenden Krieg im Irak, in der Region und der Welt auslösen könnte.



Die USA besitzen im Sicherheitsrat ein Vetorecht und können alle inhaltlichen Beschlüsse blockieren. Der Irak gehört dem Gremium nicht an. Nach Angaben aus amerikanischen Regierungskreisen verweigerten die USA dem iranischen Außenminister Sarif ein Visum, so dass er nicht zur Sitzung des UNO-Sicherheitsrats am Donnerstag nach New York reisen kann.



Der getötete General Soleimani wird heute in seinem Geburtsort Kerman im Südosten des Iran beigesetzt.