Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans hat kritisiert, dass der Koalitionsausschuss keine frühere Abschaffung des Solidaritätszuschlags vereinbart hat.

Er sprach per Twitter von einem Armutszeugnis für CDU und CSU, die, so Walter-Borjans wörtlich, "gern mit der Entlastung der 'Mitte' prahlen". SPD-Generalsekretär Klingbeil schrieb, die Abschaffung des Solidaritätszuschlags schon in diesem Jahr wäre ein gutes Signal gewesen. Er warf der Union vor, eine Einigung geblockt zu haben.



In der Koalition vereinbart ist, die Abgabe für 90 Prozent der Zahler im Jahr 2021 abzuschaffen. Die SPD hatte vorgeschlagen, das schon in diesem Sommer zu tun, um Nachfrage und Konsum anzukurbeln.



CSU-Chef Söder verteidigte die Entscheidung des Koalitionsausschusses, die Abschaffung des Solidaritätszuschlages nicht vorzuziehen. Der bayerische Ministerpräsident sagte der Deutschen Presseagentur in München, wegen der unklaren Entwicklung der Corona-Krise habe man keinen Spielraum für finanzielle Experimente. Die Union wolle den Soli abschaffen und zwar für alle.