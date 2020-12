Corona ist und bleibt das alles bestimmende Thema. Doch abseits der Pandemie gibt es zum Jahreswechsel viele Änderungen, die auch Sie betreffen könnten. Hier ein Überblick.

Solidaritätszuschlag

Fast 25 Millionen Steuerpflichtige werden laut Bundesfinanzministerium am 1. Januar vom Solidaritätszuschlag ganz oder teilweise befreit. Die 1991 ursprünglich für ein Jahr eingeführte Abgabe zur Finanzierung der Einheit hat uns mehr drei Jahrzehnte begleitet. Ab Januar muss sie dann in voller Höhe nur noch von den knapp vier Prozent mit den höchsten Einkommen gezahlt werden. Was das Ganze für Sie bedeutet, können Sie mit dem Soli-Rechner des Bundesfinanzministeriums ermitteln. Über die mit der Änderung verbundene Diskussion hat der Deutschlandfunk unter anderem hier berichtet.

Weitere Veränderungen bei der Steuer

Für alle Menschen in Deutschland steigt der Grundfreibetrag, auf den man keine Steuern zahlen muss. 2021 liegt er bei 9.744 Euro statt bisher 9.408 Euro. Die Grenze, ab der der 42-prozentige Spitzensteuersatz fällig wird, steigt leicht auf ein Jahreseinkommen von 57.919 Euro.



Außerdem dürfen Alleinerziehende höhere Unterhaltsleistungen bei den Steuern abziehen.



Menschen mit Behinderungen können ab 2021 höhere Pauschalbeträge geltend machen. Bei einem Grad der Behinderung von 50 Prozent gilt künftig eine Pauschale von 1.140 Euro, bei einem Grad von 100 Prozent sind es 2.840 Euro.



Steuererleichterungen gibt es auch für alle, die in der Corona-Krise von zuhause arbeiten: Pro Tag im Homeoffice können fünf Euro geltend gemacht werden, maximal 600 Euro im Jahr. Es profitieren allerdings nur diejenigen Steuerzahlenden, die über die generell geltende Werbekostenpauschale von 1. 000 Euro kommen.



Ab Januar gilt wieder der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf die meisten Güter und 7 Prozent auf Waren des täglichen Bedarfs. Diese Steuer war wegen der Corona-Pandemie für ein halbes Jahr gesenkt worden, um Konsumanreize zu setzen.



Für neue Autos mit hohem Spritverbrauch steigt die Kfz-Steuer. Bereits zugelassene Wagen sind nicht betroffen. Auch hier hilft die Webseite des Bundesfinanzministeriums bei der Berechnung.

Beitragsbemessungsgrenzen

In der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung steigen die Beitragsbemessungsgrenzen. Beiträge zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung werden künftig im Westen bis zu einem Monatseinkommen von 7.100 Euro fällig, bisher waren es 6.900 Euro. In Ostdeutschland sind es 6.700 Euro statt 6.450 Euro. Die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung steigt in ganz Deutschland auf 4.837,50 Euro monatlich. Bisher waren es 4.687,50 Euro.

Grundrente

Etwa 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner mit niedrigen Bezügen bekommen einen Aufschlag. Voraussetzung sind mindestens 33 Jahre Rentenbeiträge, auf die auch Kindererziehung und Pflegetätigkeit angerechnet werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil spricht von einer "Anerkennung der Lebensleistung". Im Schnitt soll es einen Zuschlag von 75 Euro geben, die Beträge variieren aber stark. Die Grundrente startet zum 1. Januar, die Auszahlung dürfte sich wegen des Verwaltungsaufwands verzögern. Der Anspruch verfällt nicht, es wird Rückzahlungen geben. Der Deutschlandfunk hat über die Grundrente unter anderem hier berichtet.

Rentenalter

Das Renteneintrittsalter wird seit Jahren schrittweise angehoben, entsprechend der beschlossenen "Rente mit 67". 2021 steigt die Altersgrenze um einen weiteren Monat auf 65 Jahre und 9 Monate für den Geburtsjahrgang 1955 beziehungsweise 65 Jahre und zehn Monate für den Jahrgang 1956.

Grundsicherung

Die Hartz-IV-Regelsätze steigen im neuen Jahr abermals. Ein alleinstehender Erwachsener bekommt künftig 446 Euro im Monat. Dass sind 14 Euro mehr. Der Satz für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren steigt um 45 Euro auf 373 Euro, der für Kinder bis fünf Jahre um 33 auf dann 283 Euro. Für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren sind monatlich 309 Euro vorgesehen statt bisher 308. Entsprechend geändert werden auch die Regelsätze für Asylbewerber.

Mindestlohn

Der gesetzliche Mindestlohn steigt mit Wirkung zum 1. Januar von 9,35 Euro auf 9,50 Euro pro Stunde. Am 1. Juli 2021 ist eine weitere Erhöhung auf 9,60 Euro vorgesehen. 2022 werden es dann 10,45 Euro.

Kindergeld und Kinderzuschlag

2021 steigt der Zuschuss für das erste und zweite Kind von 204 auf 219 Euro pro Monat, für das dritte Kind von 210 auf 225 Euro und ab dem vierten Kind von 235 auf 250 Euro. Der steuerliche Kinderfreibetrag wird ebenfalls angehoben und zwar um gut 500 Euro auf 8.388 Euro. Erhöht wird auch der Kinderzuschlag, den Familien mit geringem Einkommen zusätzlich bekommen und zwar auf bis zu 205 Euro im Monat.

CO2-Preis

Ab 2021 gilt in Deutschland ein CO2-Preis für Verkehr und Heizen. Pro Tonne CO2, die beim Verbrennen von Diesel und Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht, müssen die Verkäufer zum Start 25 Euro zahlen. Dieser Preis soll dann von Jahr zu Jahr steigen, bis er 2025 55 Euro erreicht. Die Kosten werden an die Kunden weitergegeben. Die Bundesregierung erwartet, dass der Benzinpreis um 7 Cent pro Liter steigt, Diesel und Heizöl dürften um knapp 8 Cent teurer werden. Erdgas wird um 0,6 Cent pro Kilowattstunde teurer. Dafür soll es Entlastungen an anderer Stelle geben, etwa durch Senkung der Ökostrom-Umlage.

Persönlichkeitsschutz

Das heimliche Filmen oder Fotografieren unter den Rock, das sogenannte Upskirting, oder das Filmen in den Ausschnitt ist verboten. Es kann ebenso wie die Verbreitung solcher Bilder oder Filme ab dem neuen Jahr mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Eine Straftat begeht künftig auch, wer unbefugt Fotos macht, die Verstorbene grob anstößig zur Schau stellen. Diese Gesetzesänderung zielt unter anderem auf Menschen ab, die Bilder von Unfallopfern in sozialen Netzwerken zur Schau stellen.

Tattoo-Entfernung

Tattoos und Permanent-Make-ups dürfen ab dem neuen Jahr nur noch von Ärzten per Laser entfernt werden. Das regelt eine neue Verordnung zum Strahlenschutzgesetz. Tattoo- oder Kosmetik-Studios sind von dieser Dienstleistung künftig ausgeschlossen.

Tabakwerbung

Die Tabakwerbung wird weiter eingeschränkt. In Zeitungen und in im Internet, im Hörfunk und Fernsehen ist sie schon verboten. Ab dem Januar gilt das Werbeverbot auch für Kinofilme, die für Kinder und Jugendliche zugelassen sind. Nicht mehr erlaubt ist es zudem, Gratisproben von Zigaretten auf Veranstaltungen zu verschenken.

Weitere Änderungen im Laufe des Jahres

Eine Reihe weiterer Änderungen tritt erst im Laufe des Jahres 2021 in Kraft. So wird es ab Juli in der Europäischen Union nicht mehr erlaubt sein, bestimmte Artikel aus Einwegplastik zu verkaufen, zum Beispiel Trinkhalme, Besteck, Teller und Styroporbecher und -behälter für Getränke und Essen "to go". Im Herbst 2021 steigen beim BAföG die Einkommensgrenzen für Eltern um sechs Prozent. So dürften viele weitere Studierende ein Recht auf Ausbildungsförderung erhalten. Ebenfalls im Herbst steht übrigens eine der bedeutendsten Änderungen des Jahres an, wenn aller Voraussicht nach die Amtszeit von Bundeskanzlerin Merkel enden wird.

Was sich nicht ändert

Darüber und über alles weitere Wichtige werden die Deutschlandfunk-Nachrichten Sie auch im neuen Jahr informieren. Daran wird sich also 2021 nichts ändern. Kommen Sie gut ins neue Jahr!

Diese Nachricht wurde am 29.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.