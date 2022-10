Kommentar zu Sozialprotesten

In mehreren deutschen Großstädten demonstrierten tausende Menschen für mehr Solidarität, Gerechtigkeit und Klimaschutz. Das Motto lautete „Solidarisch durch die Krise“. Zu den Kundgebungen aufgerufen hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften, Sozialverbänden und Umweltgruppen. (picture alliance / dpa / Matthias Rietschel)

Wahrscheinlich war es keine gute Idee, diese Demonstrationen auf einen Tag zu legen, an dem in vielen Bundesländern Herbstferien sind. Denn es kamen nur wenige Tausend Personen zu den sechs Kundgebungen. Vielleicht ist aber auch der Unmut über zu viel der Krisen in der Mitte der Gesellschaft noch nicht so groß wie an den linken und rechten Rändern, die schon seit Wochen lautstark demonstrieren. Vielleicht können AfD und Co aber auch besser mobilisieren.

Solidarität mit der Ukraine – aber auch hierzulande untereinander

Fakt ist: Nur um die 15.000 Personen trugen heute ihre Unzufriedenheit mit der Bundesregierung auf die Straßen. Die Ampel-Koalition blockiere einen konsequenten solidarischen Wandel finden die Demonstrierenden. Und sie fürchten, in diesem Winter könnte unsere Gesellschaft auseinanderbrechen. Sie fordern daher weiterhin Solidarität mit der Ukraine. Aber in der Hauptsache eben auch mehr Solidarität hierzulande untereinander.

Viele Forderungen der Demonstranten klangen so, dass man sie besser vor dem Bundesfinanzministerium erhoben hätte als vor dem Brandenburger Tor oder auf dem Theaterplatz in Dresden. Etwa die nach einer Vermögenssteuer oder die nach dem Aussetzen der Schuldenbremse.

Auch viele andere Forderungen der Demonstrierenden klingen so, als würden sie die Arbeit der Regierungskoalition nicht wahrnehmen. Vielleicht ist die Vielzahl der Maßnahmen auch einfach noch nicht allen bekannt. Der auf den Demos formulierte Unmut wirkt daher etwas undankbar für das bisher geleistete. Und doch ist es gut und richtig, dass die Bevölkerung sich jetzt so sicht- und hörbar zu Wort meldet. Denn da geht ganz gewiss noch mehr.

Ein schwerer Tag für die Liberalen

Für die wichtigsten Adressaten dieser bundesweiten Demonstrationen, die Verantwortlichen in der Bundesregierung, dürften die heutigen Rufe nach dem solidarischen Weg durch die Krise zwiespältige Reaktion bedeuten: SPD und Grüne dürften sich bestätigt sehen, dass sie mit ihren Forderungen gegenüber den Koalitionspartnern auf dem richtigen Weg sind.

Für die Liberalen, denen die Schuldenbremse noch immer heilig ist, dürfte das heute ein schwerer Tag sein. Zeigen die Demonstranten doch, dass die Zielsetzungen, die bis Januar noch gut und mehrheitsfähig gewesen sein mögen, jetzt obsolet sind. Und Solidarität und Marktwirtschaft waren traditionell noch nie Geschwister, schon gar nicht liebevolle.

Die Demonstrierenden haben Recht: Wir müssen in diesen Tagen Solidarität völlig neu entdecken. Für die meisten von uns wird das eine ganz neue Erfahrung, schließlich fördert der online-getriebene Zeitgeist bislang eher Geltungssucht und Habgier. Doch wer schon mal einen Weltkrieg erlebt hat, oder die Mangelwirtschaft in der DDR, der wird sich jetzt daran erinnern können, was für ein sensationelles Hilfsmittel Solidarität ist.

Solidarität ist auch eine Art Waffe

Genauer betrachtet ist Solidarität auch eine Art Waffe, derer sich sogar Pazifisten gerne bedienen dürften. Wladimir Putin wird es jedenfalls ganz sicher nicht gefallen, wenn unsere Gesellschaft an der Aufgabe wächst, die er uns mit seinem Angriff auf die Ukraine gestellt hat.

Die Regierenden in Deutschland sind mit ihrem eigenen Aufgabenzettel derzeit schon ganz gut am Rotieren. Mit den zusätzlichen Forderungen der Demonstrierenden erst Recht - aber kein Bürger, keine Bürgerin ist in dieser Krisensituation von der Aufgabe befreit, auch selbst Solidarität zu zeigen. Das geht auch sofort, da muss man nicht warten, bis sich die Regierenden bis zu einem Gaspreisdeckel und dergleichen durchgerungen haben. Spenden und teilen können die vielen - noch immer! - Wohlhabenden in diesem Land auch jetzt schon.

Umverteilung für ein Überleben aller

Am Anfang der Corona-Pandemie ist unsere Gesellschaft schon einmal zur solidarischen und fürsorglichen Hochform aufgelaufen! Damals hielten wir Abstand von den Mitmenschen, um sie zu schützen. Nachbarn oder Freunde gingen für besonders Gefährdete einkaufen. Diese Tugenden müssen wir jetzt wiederentdecken, nur halt in viel größerem Stil. Da muss tatsächlich auch die Politik durch Umverteilung für ein Überleben aller sorgen. Ohne Existenzangst. Sei es bei der alleinerziehenden Mutter oder dem energieintensiv arbeitenden Mittelstand.

Wir können es in der Tat schaffen, solidarisch durch diesen Winter zu kommen. Mit Hilfe der Politik, aber auch aus eigenem Antrieb. Das wäre toll und würde sicher auch für die Zeit nach den derzeitigen Krisen ein Fundament für eine bessere Gesellschaft schaffen.