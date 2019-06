Der rot-rot-grüne Senat in Berlin will tausend Arbeitslose in unbefristete Arbeitsverhältnisse bringen.

Das Pilotprojekt mit dem Namen "Solidarisches Grundeinkommen" ist auf fünf Jahre angelegt. Zielgruppe sind Menschen, die zwischen einem und drei Jahren arbeitslos sind. Die Teilnehmenden können in Kitas oder der Obdachlosenhilfe kleinere Jobs übernehmen. Auch die Berliner Verkehrsbetriebe bieten Stellen an, etwa als Begleiter für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste. Gezahlt werden soll gemäß Tarif oder Mindestlohn. Ziel ist es, dass die Teilnehmer auch nach Ende der fünf Jahre bei den Unternehmen weiterarbeiten. In Berlin gibt es etwa 150.000 Arbeitslose.