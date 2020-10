Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich schockiert über den Messerangriff in Nizza gezeigt und die Tat verurteilt. Dies sei auch ein Angriff auf die Werte der Europäischen Union, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Man stehe fest an der Seite Frankreichs im Kampf gegen Terrorismus und Extremismus.

Zugleich riefen die EU-Vertreter Staats- und Regierungschefs weltweit auf, sich für Dialog und Verständigung zwischen den Gemeinschaften und Religionen einzusetzen anstatt zu spalten.



UNO-Generalsekretär Guterres erklärte, die Vereinten Nationen stünden solidarisch an der Seite Frankreichs. Ähnlich äußerte sich US-Präsident Trump. Auch der Iran, die Türkei und Saudi-Arabien verurteilten die Tat.

Höchste Terrorwarnstufe

Der französische Präsident Macron rief die höchste Terror-Warnstufe aus. Die jüngsten Taten seien ein Angriff auf Frankreich, sagte Macron, der am Nachmittag mit mehreren Ministern nach Nizza gereist war. Er kündigte den Einsatz von 7.000 Anti-Terror-Kräften der Armee an. Sie sollen unter anderem Gebäude wie Schulen und Kirchen schützen.



In Nizza hatte ein mutmaßlich islamistischer Attentäter in einer Kirche drei Personen getötet. Eine Frau soll unbestätigten Berichten zufolge enthauptet worden sein. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Tunesier, der Ende September über die italienische Insel Lampedusa nach Frankreich kam. Laut Nizzas Bürgermeister Estrosi rief der Angreifer mehrfach "Allahu Akbar" (Gott ist groß), bevor ihn die Polizei mit Schüssen verletzte und festnahm.



Einen weiteren Vorfall gab es in Avignon. Hier hatte ein Mann Passanten mit einer Waffe bedroht, bevor ihn die Polizei erschoss. Bislang gibt es nach Angaben der Polizei aber keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund.



Zudem wurde vor dem französischen Konsulat im saudischen Dschidda ein Wachmann angegriffen.

Ex-Regierungschef von Malaysia spricht Muslimen das Recht zu, Frankreich zu bestrafen

In islamisch geprägten Ländern hatte es zuletzt zunehmende Proteste gegen die französische Regierung gegeben, teils begleitet von Boykottaufrufen. Hintergrund ist auch die Wiederveröffentlichung der umstrittenen Mohammed-Karikaturen durch die Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo". Macron hatte ausdrücklich das Recht bekräftigt, die Karikaturen zu veröffentlichen und auf die Meinungsfreiheit verwiesen.



Zuletzt sprach ehemalige Regierungschef von Malaysia, Mohammed Mahathir, Muslimen in aller Welt das Recht zu, Frankreich zu bestrafen.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.