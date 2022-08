Ukrainischer Unabhängigkeitstag

Hunderte ukrainische Flaggen wehen auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew (picture alliance / AP / Daisuke Tomita)

An diesem Tag wird an die Unabhängigkeitserklärung des Landes von der Sowjetunion 1991 erinnert. Heute Früh waren in Kiew Sirenen zu hören, die vor Luftangriffen warnten. In der Hauptstadt sind große Versammlungen aus Angst vor Raketenangriffen bis morgen verboten, Großveranstaltungen wurden abgesagt. Der ukrainische Präsident Selenskyj rief in einer Rede seine Landsleute auf, wachsam zu sein. Russische Provokationen und Angriffe seien möglich. In Brüssel wurde zur Feier des Unabhängigkeitstages eine blau-gelbe Nationalflagge entfaltet. An der Zeremonie nahm EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen teil. Auch aus den Reihen der NATO erfolgten zahlreiche Solidaritätsbekundungen an die Ukraine.

Bundeskanzler Scholz veröffentlichte eine Grußbotschaft auf Twitter und sagte der Ukraine erneut die unbefristete Hilfe Deutschlands zu. US-Präsident Biden kündigte weitere Militärhilfen für das Land in Höhe von fast drei Milliarden Dollar an.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.