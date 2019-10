Solidaritätskonferenz in Brüssel Venezuelas Ruf nach Hilfe

Versorgungsengpässe, Massenflucht, Millionen Menschen in Not - die humanitäre Krise in Venezuela geht unvermindert weiter. Auf einer Solidaritätskonferenz in Brüssel wurden jetzt Forderungen an die EU laut, den Druck auf das Regime von Präsident Nicolas Maduro zu erhöhen.

Von Bettina Klein

