Das Europaparlament hat die Einführung des Solidaritätskorps endgültig beschlossen.

Die Abgeordneten stimmten in Straßburg für diese Weiterentwicklung des europäischen Freiwilligendienstes. Das Programm soll in den kommenden zwei Jahren rund 100.000 jungen Menschen einen Dienst oder ein Praktikum im sozialen Bereich ermöglichen. Die Europäische Union will dafür 375,6 Millionen Euro bereitstellen.



Das Programm richtet sich an 18- bis 30-Jährige, die ihren Wohnsitz in einem EU-Land haben. Sie können sich auf einem Portal im Internet für eine Teilnahme an Projekten in verschiedenen Bereichen bewerben.



Kommissionspräsident Juncker hatte die Einrichtung des Solidaritätskorps im September 2016 in seiner Rede zur Lage der Union angekündigt. Kurz darauf wurde das Programm formal auf den Weg gebracht.