Bei einer Kundgebung für den Enthüllungsjournalisten Golunow sind in Moskau offenbar deutlich mehr Menschen festgenommen worden als bislang bekannt. Eine Bürgerrechtsorganisation meldet die Festnahme von 400 Teilnehmern. Bisher war von rund 200 Festnahmen die Rede. Auch Journalisten sollen abgeführt worden sein.

Laut Polizei hatten sich rund 1.200 Menschen an der nicht genehmigten Kundgebung für Golunow beteiligt.



Der Reporter war wegen eines angeblichen Drogendelikts festgenommen worden, kam wenig später aus Mangel an Beweisen aber wieder frei. Golunow selbst gab an, im Polizeigewahrsam misshandelt worden zu sein. Die Festnahme des Journalisten hatte auch international für Empörung gesorgt.