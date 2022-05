Eine Friedenstaube in den Nationalfarben der Ukraine an einer Hauswand (IMAGO/Müller-Stauffenberg)

Zu der Kundgebung unter dem Motto "Solidarität mit der Ukraine" hat der Veranstalter bis zu 10.000 Teilnehmende angemeldet. In Köln sowie in anderen Städten sind zudem für heute und morgen weitere Veranstaltungen aus Anlass des 77. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa geplant, darunter auch pro-russische Kundgebungen. So sind nach Angaben des Berliner Senats in der Hauptstadt an beiden Tagen mehr als 50 Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen angekündigt. Die Polizei erwartet angesichts des russischen Angriffskriegs eine - wie es hieß - sehr sensible Gefährdungslage und hat mehr als 1.600 Beamte im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.