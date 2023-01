Der Bundesfinanzhof entscheidet, ob der Solidaritätszuschlag in seiner jetzigen Form zulässig ist. (imago/Christian Ohde)

Was haben die Richter am Bundesfinanzhof entschieden?

Nach ihrer Ansicht verstößt der Solidaritätszuschlag in seiner jetzigen Form nicht gegen das Grundgesetz, wie es in der Urteilsbegründung heißt. Deshalb hält der Bundesfinanzhof es auch nicht für geboten, den Fall an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu überweisen. Die entsprechende Klage eines Ehepaars wurde abgewiesen. Im Gegensatz zu den Klägern befanden es die Finanzrichter für unerheblich, ob die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag für den Aufbau Ost genutzt werden oder nicht. Dies liege in der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers. Zudem bestand in den verhandelten Jahren 2020 und 2021 noch ein "wiedervereinigungsbedingter Finanzbedarf" des Bundes, etwa bei Rente oder in Bezug auf den Arbeitsmarkt, hieß es. Auch den Vorwurf, es handele sich um eine nicht rechtmäßige "Reichensteuer", wies das Gericht mit Verweis auf das Sozialstaatsprinzip zurück. Es sei gerechtfertigt, die Einkommenssteuer oder den Soli an der Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen auszurichten.

Was ist das überhaupt, der Solidaritätszuschlag?

Der Soli, wie er oft genannt wird, wurde Mitte 1991 eingeführt - zunächst nur für ein Jahr. Gedacht war er, um die zusätzlichen Kosten durch die Wiedervereinigung aufzufangen. Ihm folgte ein zweiter Solidaritätszuschlag dieser galt seit 1995. Die Abgabe wurde zusätzlich zur Einkommenssteuer und Körperschaftssteuer erhoben und galt grundsätzlich für alle Bürgerinnen und Bürger ab einem bestimmten Mindesteinkommen. Die Summen dafür wurden im Laufe der Jahre entsprechend angepasst. Durch die Erhebung des Solidaritätszuschlags auch auf die Körperschaftssteuer wurden auch juristische Personen wie Unternehmen entsprechend belastet.

Wer zahlt heute noch Solidaritätszuschlag?

Seit dem Jahr 2020 gelten für die Erhebung des Solidaritätszuschlags neue Regeln. Er wurde nicht abgeschafft, die Grenzen beim Einkommen wurden aber so angehoben, dass 90 Prozent der Steuerpflichtigen entlastet werden. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 mussten Arbeitnehmerinnern und Arbeitnehmer mit einem jährlichen Einkommen von 14.285 Euro den Solidaritätszuschlag zahlen. Im Jahr 2020 stieg diese Grenze auf 62.603 Euro. Der Bund der Steuerzahler warf der Ampel-Koalition vor, den Solidaritätszuschlag gänzlich zweckentfremdet zu haben; er sei mittlerweile durch die Hintertür zu einer "Reichensteuer" geworden, sagte Präsident Holznagel.

Wer hatte gegen den Soli geklagt und warum?

Kläger war ein Ehepaar aus Aschaffenburg. Sie hatten argumentiert, dass der Solidaritätszuschlag mittlerweile in doppelter Hinsicht verfassungswidrig sei. Zum einen sei der ursprüngliche Zweck entfallen: Die Abgabe diente ursprünglich zur Finanzierung des Solidarpakts II, mit dem der Aufbau der Infrastruktur in Ostdeutschland finanziert werden sollte. Der Solidarpakt II ist Ende 2019 ausgelaufen. Zudem werfen sie dem Bund einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes vor, weil nur noch eine kleine Minderheit der Steuerzahler die Abgabe zahlen muss. Unterstützt wurde das Ehepaar vom Bund der Steuerzahler, der sich seit langem das Ziel gesetzt hat, Steuern und Abgaben zu senken. Er gilt aber auch als Lobbyorganisation für Gutverdiener. Beide Punkte hat der Bundesfinanzhof zurückgewiesen. Fraglich ist, ob die Kläger das Bundesverfassungsgericht anrufen.

Was wollen die Parteien der Ampel-Koalition?

Vor allem FDP und SPD sind in Sachen Solidaritätszuschlag unterschiedlicher Meinung. Die jetzt geltende Teilabschaffung geht noch auf den damaligen Finanzminister und SPD-Politiker Scholz zurück, der mittlerweile Kanzler ist. Bundesfinanzminister und FDP-Chef Lindner wirbt dagegen für die komplette Abschaffung der Abgabe. Und das, obwohl der Soli in seinem Haushalt eine wichtige Rolle spielt: Die Abgabe fließt in den Bundeshaushalt und hat zuletzt elf Milliarden Euro eingebracht. Die Grünen plädieren dafür, den Soli so wie derzeit beizubehalten. In einer Zeit, in der viele Menschen mit wenig Geld harte Einschnitte im Alltag in Kauf nehmen müssten, sei es absurd, die Reichsten des Landes um deutlich über zehn Milliarden Euro jährlich zu entlasten, sagt Vizefraktionschef Audetsch.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.