Bundesfinanzminister Scholz lehnt das Konzept von Wirtschaftsminister Altmaier für eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab.

Scholz sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", eine Steuersenkung für Millionäre stehe nicht auf der Tagesordnung. Altmaiers Vorschlag sieht eine vollständige Abschaffung in drei Schritten bis 2026 vor. Scholz hingegen hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine vollständige Abschaffung des Zuschlags nur für 90 Prozent der Steuerzahler vorsieht. Weitere 6,5 Prozent sollen ihn ab 2021 nur noch teilweise zahlen.



Der CDU-Wirtschaftsrat appellierte an die Unionsspitzen, im Streit mit der SPD hart zu bleiben. Wenn CDU und CSU klein beigäben, würde der Mittelstand bei der Abschaffung des Soli ausgeschlossen, sagte der Generalsekretär des unionsnahen Verbandes, Steiger, der Deutschen Presse-Agentur. - Heute Abend berät der Koalitionsausschuss über das Thema.