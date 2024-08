Festnahme in Solingen

Täter nach Messerangriff weiter auf der Flucht

Einen Tag nach dem Messeranschlag in Solingen wurde ein 15-Jähriger festgenommen, doch der unbekannte Täter ist immer noch auf der Flucht. In Nordrhein-Westfalen wurde die Polizeipräsenz landesweit verstärkt, einige Feste in Nachbarorten abgesagt.