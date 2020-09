In Solingen in Nordrhein-Westfalen sind in einer Wohnung fünf tote Kinder gefunden worden.

Wie die Polizei mitteilte, wird die Mutter verdächtigt, die Kinder getötet zu haben. Die 27-Jährige habe sich danach im Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen. Sie habe den Suizidversuch überlebt und sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.



Bei den toten Kindern im Alter zwischen eineinhalb und acht Jahren handelt es sich den Angaben zufolge um drei Mädchen und zwei Jungen. Ein elfjähriges Kind habe überlebt.