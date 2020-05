Die Schauspielerin Renate Krößner ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Dies gab ihre Familie bekannt. Krößner war 1980 in der DDR als Hauptdarstellerin in dem Film "Solo Sunny" von Konrad Wolf bekannt geworden. Darin spielte sie eine Schlagersängerin, für deren Darstellung sie auf der Berlinale einen Silbernen Bären erhielt.



In ihrer 50-jährigen Karriere wirkte Krößner in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen mit - zunächst in der DDR, später auch in der Bundesrepublik. Sie spielte unter anderem in Folgen der TV-Krimi-Reihen "Polizeiruf 110", "Tatort" und "Stubbe - von Fall zu Fall" sowie in der Serie "Der Lehrer".