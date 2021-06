In Somalia sind 21 mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab öffentlich hingerichtet worden.

Die Exekutionen fanden in der halbautonomen Provinz Puntland im Nordosten Somalias statt. Ein Richter sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Männer seien von einem Militärgericht unter anderem wegen der Ermordung von Regierungsangestellten und Journalisten schuldig gesprochen worden.



Im Zentrum des Landes, in der Provinz Mudug, wurden am Wochenende bei einem Angriff der Al-Shabaab-Miliz mindestens 27 Menschen getötet. Ziel war den Angaben zufolge eine Einrichtung der örtlichen Sicherheitskräfte. Laut Polizei sind unter den Toten auch 15 Islamisten.

