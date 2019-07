Nach dem Anschlag auf ein Hotel in Somalia ist die Zahl der Toten auf 26 gestiegen.

Wie der Präsident der Region Jubaland mitteilte, wurden mehr als 50 Personen verletzt. Unter den Opfern sind demnach zahlreiche Ausländer sowie örtliche Politiker und Journalisten. Die Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte die Tat für sich.



Ein Selbstmordattentäter hatte in Kismayo zunächst einen Sprengsatz in einem Auto gezündet. Anschließend drangen bewaffnete Angreifer in das Gebäude ein.