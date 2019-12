Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab hat sich als Urheber des verheerenden Bombenanschlags mit mindestens 83 Toten in Somalia zu erkennen gegeben.

Der Sprecher der Miliz teilte mit, Ziel des Anschlags in Mogadischu seien die beiden getöteten türkischen Ingenieure und ihre Leibwächter gewesen. Er sprach den Angehörigen der anderen ums Leben gekommenen Zivilisten sein Beileid aus.



Nach dem schweren Anschlag gehen die Rettungskräfte davon aus, dass die Zahl der Toten noch steigen wird. Die Identifizierungen dauern an. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich in einem Kondolenztelegramm an den somalischen Premierminister Khaire bestürzt. Deutschland werde sich auch weiterhin im Kampf gegen den internationalen Terrorismus engagieren.