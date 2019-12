Nach dem verheerenden Bombenanschlag in Mogadishi hat die somalische Armee nach eigenen Angaben mehrere Mitglieder der Al-Shabaab-Terrormiliz getötet.

Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus somalischen Geheimdienstkreisen. Unter den Toten soll ein führendes Mitglied der Islamisten sein. In somalischen Staatsmedien hieß es, die Angriffe seien im Süden des Landes mit Drohnen und unter der Beteiligung von Elite-Soldaten erfolgt.



Bei dem Bombenanschlag am Samstag in der Hauptstadt waren fast 100 Menschen getötet worden. Die sunnitische Miliz wird hinter dem Attentat vermutet.



Al-Shabaab kämpft in dem Land am Horn von Afrika seit Jahren um die Vorherrschaft. Die radikalen Islamisten beherrschen große Gebiete im Süden sowie im Zentrum Somalias und verüben immer wieder Anschläge.