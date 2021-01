Bei einem Anschlag auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtet, hat sich ein Selbstmordattentäter vor dem Eingang des Gebäudes in die Luft gesprengt. Nach der Explosion seien Schüsse zu hören gewesen. Mindestens neun Menschen seien ums Leben gekommen. Nach unbestätigten Berichten soll das Hotel von mehreren Angreifern gestürmt worden sein.



Wer hinter dem Anschlag steckt, ist bislang unklar. In Somalia kommt es immer wieder zu Anschlägen der Terrormiliz Al-Shabaab. Diese kontrolliert bereits weite Teile des Landes. In Somalia finden am 8. Februar Präsidentenwahlen statt.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.