Eine vor eineinhalb Jahren in Kenia entführte Italienerin ist freigekommen.

Sie sei mit Hilfe von Geheimdienstmitarbeitern in Somalia befreit worden, bestätigte Italiens Regierungschef Conte. In Medienberichten hieß es, die Frau sei für eine Hilfsorganisation in Kenia gewesen und vermutlich von islamistischen Terrormilizen verschleppt worden. Aus der somalischen Hauptstadt Mogadischu solle sie nun in ihre Heimat zurückgebracht werden.