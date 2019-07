Zwei Tage nach einem Sprengstoffanschlag in Mogadischu ist die somalische Hauptstadt erneut von einer Explosion erschüttert worden.

Wie die Nachrichtenagentur afp berichtet, detonierte ein Sprengsatz im Rathaus. Dabei wurden nach Angaben der Polizei mindestens sieben Menschen getötet. Zudem sei der Bürgermeister von Mogadischu verletzt worden, hieß es. Er hatte nur Stunden zuvor den UNO-Sondergesandten Swan getroffen.



In Mogadischu waren am Montag 17 Menschen getötet und mindestens 28 weitere verletzt worden, als ein Selbstmordattentäter sein Auto an einem Kontrollposten in die Luft sprengte. Die Terrormiliz Al-Shabaab beanspruchte die Tat für sich.