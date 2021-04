In Somalia sind einem Bericht zufolge Millionen Kinder und ihre Familien von wirtschaftlicher Not und Hunger bedroht.

Darauf weist die Kinderrechtsorganisation "Save the Children" in Berlin hin. Die Getreide- und Gemüseproduktion werde in dem ostafrikanischen Land in den kommenden Monaten voraussichtlich um 75 bis 80 Prozent zurückgehen. Auch das Einkommen aus dem Verkauf von Vieh - die Überlebensgrundlage vieler somalischer Familien - drohe um mehr als die Hälfte zu sinken. Extremwetterlagen und Heuschreckenplagen hätten die Lage in Somalia zuletzt noch verschärft. Bereits jetzt litten die Kinder an Unterernährung, viele könnten zudem nicht mehr zur Schule gehen, da sich die Eltern die Gebühren nicht mehr leisten könnten. Das Hilfswerk appellierte an die internationalen Geber, die Nothilfe für das Land deutlich auszuweiten.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.