In Somalia sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 650.000 Menschen seit Jahresbeginn vor Überschwemmungen geflüchtet.

Es sei zu befürchten, dass die Zahl weiter steige, teilte das UNHCR in Genf mit. Lebensmittelmangel drohe die Situation noch zu verschlechtern. Viele Menschen litten unter Hunger. Zudem gebe es nur Behelfslager, die völlig überfüllt seien. Die medizinische Versorgung sei mangelhaft.



In dem Land am Horn von Afrika hatten in den vergangenen Jahren nach UNO-Angaben starke Regenfälle mehrfach Überschwemmungen ausgelöst. Die extremen Niederschläge seien durch den Klimawandel verursacht.