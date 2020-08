In der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind bei einem mutmaßlich islamistischen Terrorangriff auf ein Hotel mindestens sieben Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden.

Nach Angaben der örtlichen Polizei explodierte zunächst eine Autobombe vor dem Gebäude, danach stürmten mehrere Bewaffnete das Hotel. Sicherheitskräfte lieferten sich Gefechte mit den Angreifern. Berichten zufolge sollen diese sich mit Geiseln in dem Komplex verschanzt haben.



Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat. Ähnliche Angriffe hatte in der Vergangenheit die Terrormiliz Al-Shabaab verübt. Die Islamisten kämpfen in Somalia seit Jahren um die Vorherrschaft und kontrollieren weite Teile im Süden und Zentrum des Landes.