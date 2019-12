Bundeskanzlerin Merkel hat sich bestürzt über den Terroranschlag mit fast 100 Toten in Somalia geäußert.

Die Nachricht habe sie zutiefst erschüttert, schrieb Merkel in einem Kondolenztelegramm an den somalischen Premierminister Khaire. Deutschland werde sich auch weiterhin im Kampf gegen den internationalen Terrorismus engagieren.



Bei dem schweren Bombenanschlag in der Hauptstadt Somalias waren am Samstag mehr als 80 Menschen getötet worden. Zahlreiche weitere werden noch vermisst. Die USA reagierten mit Luftangriffen auf Stellungen der Al-Shabaab-Terrormiliz, die hinter dem Anschlag vermutet wird. Dabei wurden nach US-Angaben vier Terroristen getötet.