In der somalischen Hauptstadt Magadischu sind bei einem Bombenanschlag mindestens 12 Menschen getötet worden.

20 weitere Personen wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei detonierte der Sprengsatz in einem Auto in der Nähe eines Hotels. Über die Täter ist noch nichts bekannt. In der Vergangenheit hatte die mit Al-Kaida verbündete Al-Schabaab-Miliz das Hotel mehrmals angegriffen. Die sunnitischen Fundamentalisten kämpfen seit Jahren um die Vorherrschaft in Somalia.