Bei einem Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Polizeiangaben mindestens 17 Menschen getötet worden.

Es gab rund 30 Verletzte. Der Sprengsatz wurde demnach in einem Auto an einem Kontrollposten auf der Straße zum Flughafen gezündet. Unter den Opfern seien viele Sicherheitskräfte, hieß es. Die Terrormiliz Al-Schabaab beanspruchte die Tat über ihren Rundfunksender für sich. Sie verübt in Somalia immer wieder Anschläge. Die Gruppe ist mit dem Terrornetzwerk Al Kaida verbündet und kontrolliert weite Teile im Süden sowie in der Mitte des Landes am Horn von Afrika.