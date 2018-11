Im Zentrum der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 19 Menschen durch einen Bombenanschlag auf ein Hotel getötet worden.

Unter den Toten sind nach Polizeiangaben auch sechs mutmaßlich islamistische Angreifer. 15 Personen wurden demnach verletzt. Die Polizei vermutet, dass die Terrororganisation Al-Shabaab für den Anschlag verantwortlich ist. Mehrere Täter seien erschossen worden, als sie nach den Detonationen versucht hätten, das Gebäude zu stürmen, heißt es weiter.



In Mogadischu kommt es immer wieder zu Anschlägen. Die Gruppe Al-Shabaab will in Somalia einen radikalislamischen Staat errichten.