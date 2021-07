Bei einem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens acht Menschen getötet worden.

Nach Polizeiangaben wurden zehn weitere Personen verletzt. Die Tat sei in einem Restaurant verübt worden. Zuvor war bei einem weiteren Sprengstoffanschlag in der Stadt Awdinle ein Mensch ums Leben gekommen, drei weitere wurden verwundet. Die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte beide Taten für sich. Die militante Organisation kontrolliert weite Teile des Südens und des Zentrums in dem ostafrikanischen Land.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.