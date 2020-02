Die Hilfsorganisation Misereor sieht die Heuschreckenplage in Ostafrika vor allem für Somalia als massive Bedrohung.

Geschäftsführer Bröckelmann-Simon sagte dem Evangelischen Pressedienst, das Land stehe wegen des Klimawandels ohnehin extrem unter Druck. Auch habe Somalia mit dem Erbe eines 30 Jahre langen Krieges zu kämpfen, mit schwierigen Clan-Strukturen und dem ausländischen Ringen um Einfluss und Ressourcen. Jetzt komme noch die Heuschreckenplage dazu, und niemand wisse, was in ein, zwei Monaten geschehe, wenn die neue Brut schlüpfe.



Somalia hatte gestern wegen der Plage den Notstand ausgerufen. Die UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft warnte erst kürzlich, dass die Heuschrecken sich in Ostafrika bis Juni um das 500-fache vermehren könnten, sollten sie nicht rasch und wirksam bekämpft werden.