Der somalische Präsident Mohamed hat nach Unruhen auf die Verlängerung seiner Amtszeit verzichtet.

In einer Rede an die Nation rief er zudem zu Gesprächen über Neuwahlen auf. Er werde das Parlament über die Entwicklung informieren, sagte er. Die Wahlen sollten eigentlich schon im Februar stattfinden. Sie wurden jedoch wegen politischer Streitigkeiten über den genauen Ablauf verschoben. Mohamed hatte seine Amtszeit Mitte April mit der Unterzeichnung eines vom Unterhaus beschlossenen Gesetzes um zwei Jahre verlängert. Am Wochenende kam es in der Hauptstadt Mogadischu zu Schießereien zwischen meuternden und regierungstreuen Soldaten.



Mohameds westliche Verbündete hatten sein Festhalten an der Macht kritisiert und ihn zur Rückkehr an den Verhandlungstisch mit seinen Rivalen aufgefordert.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.